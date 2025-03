Gazzetta, Bianchin: “Conte-Milan? C’è da aspettare, altri due hanno raccolto più consensi"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport: “Conte per il Milan? C’è da aspettare, molto dipenderà dalla scelta del direttore sportivo. Le suggestioni Allegri e Fabregas hanno raccolto più consensi finora, ma ad oggi sono solamente ipotesi. Senza DS, non si può scegliere il nuovo allenatore. Il nome di Allegri affascina molto i milanisti, sappiamo poi cosa è successo tra Conte e il Milan nella scorsa stagione. Ad oggi vedo l’ex Chelsea più tra Napoli e Juventus, ma nel calcio mai dire mai.

Napoli-Milan? Il Milan oggi è una squadra pazza, dove vale un po’ tutto. Dopo la sosta poi è un qualcosa che si amplifica. In generale sarà una partita dove è impossibile fare previsioni sul risultato finale. Il Milan ha un’ottima tradizione al Maradona, vedremo se sarà un trend che si ripeterà anche ora con Conte.

Gimenez in dubbio? Ha avuto un piccolo problema in Messico, vedremo come lo valuterà lo staff medico del Milan al rientro. È da considerare in dubbio, almeno per oggi. Non viene da un periodo stellare e non segna da molto, averlo o non averlo ora in campo per i rossoneri cambia il giusto”.