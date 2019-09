Gazzetta, Binda: "Il Napoli può aumentare i ricavi solo tramite un nuovo stadio da 50mila posti"

Nicola Binda, giornalista de la Gazzetta Dello Sport è intervenuto ai microfoni di "Si gonfia la rete" ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il campionato vero comincia questo weekend. Le prime due giornate sono state di rodaggio, non hanno deciso nulla, il grosso deve ancora arrivare. Bisogna vedere dopo la sosta delle nazionali gli allenatori come ritroveranno i propri giocatori.



Napoli debole in difesa? Colpisce questo dato in quanto Ancelotti organizza sempre molto bene le proprie difese. Il Napoli ha una coppia eccellente come Koulibaly e Manolas anche se il difensore senegalese non è ancora in forma.



Juve squadra più ricca? Chi è piu ricco è più avvantaggiato. Oggi i ricavi bisogna essere bravi a produrli, la Juventus è stata brava e lungimirante rispetto le altre squadre di Serie A.



Cosa deve fare il Napoli per aumentare i ricavi? Tutto passa dallo stadio. Sono sorpreso nel vedere lo stadio mezzo vuoto. Il Napoli per accorciare il gap deve fare uno stadio da cinquanta mila posti e soprattutto ricostruire un rapporto con i tifosi partenopei".