Gazzetta, Laudisa non ha dubbi: "Il Napoli prenderà solo uno tra Lozano e James"

Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, ha commentato così il mercato azzurro nel suo intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli sta trattando Lozano, che costerà oltre 40 milioni, come James Rodriguez. Se chiuderà per il messicano, il club azzurro non andrà ad investire altri soldi per il colombiano. E infatti la trattativa si è arenata su questo scoglio: De Laurentiis non vuole sborsare i soldi subito. Credo che alla fine arriverà soltanto uno tra James Rodriguez e Lozano. Prima punta? Dipende dal futuro di Milik. Si parla di Llorente, ma non se Ancelotti abbia davvero bisogno di più attaccanti con quelle caratteristiche. La sua esigenza è quella di avere seconde punte e trequartisti".