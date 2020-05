Gazzetta, Laudisa: "Rinnovo Zielinski voluto da Gattuso. Kessié? Dipende da Allan"

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del rinnovo di Zielinski e non solo a Radio Kiss Kiss Napoli: "L'accordo tra il Napoli e Zielinski sullo stipendio c'è, ma manca ancora quello sulla clausola che evidentemente non è di secondo piano. Tuttavia Gattuso pare voler puntare forte sul polacco. Kessié? Spesso il suo nome è stato associato a quello di Rino. Hanno avuto un rapporto energico, ma non so se effettivamente il Napoli voglia investire su di lui. Ci sono già state altre mosse a centrocampo, comunque dipenderebbe dall'uscita di Allan".