Gazzetta, Monti su Icardi: "Tra il dire e il fare c'è di mezzo...Wanda Nara"

"Icardi? Tra il dire e il fare c’è di mezzo Wanda Nara, la famiglia ed il desiderio neanche troppo nascosto di restare a Milano o al massimo a Torino". Così il giornalista della Gazzetta delo Sport Gianluca Monti intervenendo a radio Marte: "Convincere l’Inter a cedere Icardi è più facile per il Napoli che per la Juve e non è un’operazione impossibile, ma si tratta di un’operazione difficile e costosa. Lo è anche quella di James Rodriguez, ma in questo caso c’è il gradimento del calciatore che vuole tornare ad essere allenato da Ancelotti. Il Real non vuole scendere sotto i 42 milioni di euro e non so se il Napoli ci arriverà o il Real abbasserà le pretese":