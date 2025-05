Genoa, l'ex pres. Preziosi: "Nessun pericolo, il Napoli ha già vinto lo scudetto. Inter stremata"

L'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi, intervistato da Il Mattino, non ha dubbi sulla corsa scudetto: "Il Napoli ha già vinto lo scudetto. Sono così sicuro perchè l'Inter è molto con la testa sulla finale di Champions e il campionato andrà in secondo piano. Il discorso dello scudetto è archiviato oramai. Il Napoli ha tre punti di vantaggio e tre partite abbordabilissime mentre l'Inter deve pensare alla finale di Champions: ecco perchè non credo possa recuperare lo svantaggio. Anche lo stato fisico dell'Inter non mi fa pensare a una rimonta: sono usciti stremati dalla gara contro il Barcellona".

E il Napoli? "Non molla niente e non ha altre distrazioni. Non c'è pericolo per il Napoli in questo finale di stagione: per quanto l'Inter sia una grandissima squadra, ha avuto impegni assai complicati".