Genoa, Zangrillo su riduzione capienza al 50%: "Lo stadio è un luogo sicuro"

A maggio 2022 è più probabile che l’Italia sia fuori dal Covid o che il Genoa si sia salvato? Intervistato da Libero, Alberto Zangrillo dribbla la domanda, sia da medico che da presidente del club rossoblù: La scaramanzia e la serietà mi impongono il silenzio. Ma il lavoro duro e serio prima o poi paga”.

Perché questa avventura?

“Perché il Genoa è una parte importante della mia vita”.

Cosa pensa della decisione di limitare gli stadi al 50 per cento della capienza?

“Che è superata dal fatto che la maggioranza delle regioni ormai è in zona gialla, dove la capienza al 50% era già prevista. Noi la patiamo poco a livello economico, ma per le grandi società è un problema enorme e penso che lo stadio sia un luogo sicuro. Si fanno controlli e comunque sei all’aperto”.