German Denis: "Avrei voluto giocare per Gasperini, per un 9 è meglio di Spalletti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Su La Gazzetta dello Sport è presente un’intervista all’ex attaccante di Napoli e Atalanta, German Denis: “Come avrei voluto giocare per Gasperini, fu un errore lasciare Bergamo sei mesi prima del suo arrivo. Per un nove il calcio del Gasp è meglio di quello di Spalletti.

Napoli? Da scudetto. Se si fosse giocato al Maradona, avrei optato per la vittoria degli azzurri, ma in trasferta sarà dura per i partenopei”.