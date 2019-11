Gerolin: "Il Napoli sta facendo una gran Champions, Ancelotti onesto sul ritiro"

Manuel Gerolin, dirigente sportivo ed ex ds dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ritiro? Li decide la società, Ancelotti mi è sembrato abbastanza onesto nel dire che non è una decisione che parte da lui, non è d'accordo ma sostiene la società in questo momento. Il Napoli in questo momento non brilla in campionato ma sta facendo una grande Champions. La Serie A è più difficile un po' per tutti, le piccole sono difficili da affrontare e c'è un po' di titubanza. Credo che l'organico del Napoli sia di grande qualità, al momento non brilla in campionato ma sono sicuro che si riprenderà".