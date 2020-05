Gerrard al veleno contro Gattuso: "Sbruffone, fa paura come un gattino! Bravo solo con le parole..."

Dopo 15 c'è ancora veleno tra alcuni dei protagonisti di quel Milan-Liverpool, finale di Champions del 2005 che vide i reds vincitori contro la squadra a quel tempo allenata da Carlo Ancelotti. A tornare su quel match è Steven Gerrard, attualmente allenatore dei Rangers Glasgow, che non usa mezzi termini nei confronti del tecnico del Napoli Rino Gattuso: "Quando sono rientrato nello spogliatoio, ero cotto. Ho pensato, ‘queste putt*** credono che sia finita. Ma si sbagliano’. Ero senza parole, furioso per come avevamo giocato e ricordo il sorrisino di Gattuso. Che andasse a farsi fott***. Per me Gattuso è solo uno sbruffone, uno che sa usare bene le parole in modo aggressivo, ma in realtà fa paura come un gattino. Funziona solo per i suoi tifosi. Per lo spettacolo”.