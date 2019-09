Ghoulam in mixed: "Fortunati a sbloccarla, poi li abbiamo fatti correre. Ora conosciamo meglio il mister..."

Faouzi Goulam è intervenuto in Mixed zone dopo la vittoria con il Lecce rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Sapevamo che oggi era una partita difficile soprattutto dopo quella fatta con il Liverpool quindi contava vincere. Abbiamo avuto un po' di fortuna nel sbloccare subito la partita, li abbiamo fatti correre per non stancarci, poi nel secondo tempo siamo stati bravi a chiuderla.



Turnover? Rispetto all’anno scorso abbiamo maggiore consapevolezza di ciò che ci chiede il mister quindi è più facile ruotare. Nel gruppo c’è piu qualità, è più facile giocare con qualsiasi giocatore. Per noi è sempre un piacere e vogliamo fare tanti gol anche se ci dispiace averne subito oggi uno.



Come stai? Sto bene, molto bene. Ho bisogno di partite per riprendere fiducia. E' facile giocare con gente come Insigne, Elmas e Koulibaly.

Tanta competizione nei ruoli? Noi vogliamo vincere, non ci importa chi gioca. Sono tanti anni che ci proviamo, speriamo che questo sia l'anno buono. Vogliamo portare il nome della città di Napoli in alto in Italia.



Lotta a tre per il campionato? Poco ci interessa. Noi sappiamo il nostro percorso, sono cinque anni che arriviamo tra secondo e terzo posto, dobbiamo fare il massimo per arrivare al migliore posizionamento".