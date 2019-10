Gianni Di Marzio: "Mertens-Callejon? ADL sa che sono giochi dei procuratori per alzare le offerte"

Mister Gianni Di Marzio ha detto la sua sul mondo Napoli durante Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Su Mertens e Callejon

"De Laurentiis? Sa che è il gioco di un procuratore alzare la posta. E' un idolo dei tifosi come Callejon, sono due giocatori fondamentali. ma perché portarsi sempre all'ultimo anno con queste situazioni? C'era tempo per farlo. Si poteva fare già lo scorso anno. Non concepisco questo e anche le parole del presidente. Così i giocatori possono accordarsi con altre società a gennaio. Non doveva dire neanche certe cose sul turnover chiesto ad Ancelotti. E' già sotto pressione il tecnico".