Gianni Di Marzio: "Spalletti unico leader di questo Napoli. Anguissa, che acquisto!”

A TMW Radio, durante Maracanà, mister Gianni Di Marzio ha parlato del Napoli, che giocherà in Europa League: "Sicuramente la costruzione della squadra è a buon punto. I risultati parlano chiaro, le prestazioni ancora no. E' vero che un tecnico deve costruire la mentalità di una squadra, non credo che il Napoli abbia giocatori leader e per il momento lo è solo il tecnico, che ha personalità. Ora è arrivato anche Anguissa, che è il giocatore giusto per il centrocampo del Napoli. Se accanto a lui ci fosse stato un playmaker, sarebbe stato meglio".