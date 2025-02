Giordano: "Mercato Napoli da 4! Era difficile indebolire titolari e panchina, ma ce l'hanno fatta"

vedi letture

"Il mio voto al mercato del Napoli? 4. Ci sono stati due mercati: uno economico-finanziario, che è stato straordinario, e uno tecnico, sciaguratamente irresponsabile. Era difficile – ha detto il giornalista della Gazzetta dello Sport Antonio Giordano a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - indebolire titolari e panchina, ma ce l'hanno fatta. Caprile è un giocatore che ti porta nel futuro, a differenza di Scuffet. Folorunsho era pronto, di sicuro più di Billing. Okafor è l'ultima scelta del Milan che viene a sostituire Kvara, uno dei migliori esterni in circolazione. E’ inedito o quasi notare che la prima in classifica ha perso il miglior calciatore…

Da un certo punto di vista, è scandaloso scandalizzarsi, perché di recente Conte ha riprodotto un passaggio delle conferenze stampa più significative del passato: quando Rafa Benitez disse, dopo la vittoria in Germania contro il Wolfsburg, il 16 aprile 2015, quasi al termine di una stagione tormentata, iniziata con l'idea di prendere Mascherano e conclusa con David Lopez e Michu, ‘sono disposto a restare, ma voglio vedere il business plan’. Siamo alla stessa situazione? E' peggiorata Di fatto, il business plan non esiste. E’ il peggior mercato del Napoli che si possa immaginare, è andato via Kvara, ripeto, non uno qualsiasi. Dopo aver cercato 13 calciatori, si è passati dal piano A al piano Okafor, per carità giocatore valido. E’ l’assenza di una politica che inquieta. Non è la pancia del tifosi che viene sollecitata, è il cervello.

Cosa si nasconde questa strategia? Il 16 dicembre il Napoli ha perso per infortunio Buongiorno, non è arrivato nessuno…”