Giuffredi sul caso Juan Jesus: "Napoli dipinta per quello che non è, i giocatori si sentono al sicuro"

vedi letture

.

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo e Politano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'A pranzo con Umberto Chiariello', in onda su Radio Crc: "Caso Juan Jesus? Viviamo la città con serenità e ci sentiamo a casa. Per Giovanni è una città tranquilla.

Ci tengo a dirlo: sono casi! I furti ci sono a Napoli così come nelle altre città. Solo che se succede qui si tende ad ingigantirli. Questa città viene dipinta per quello che non è. I giocatori qui si sentono al sicuro".