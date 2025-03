Giuliano Simeone ricorda lo scudetto del fratello: "Napoli impazzì, tutto si trasformò"

Nella fantastica stagione che sta disputando l'Atletico Madrid a brillare è soprattutto la stella di Giuliano Simeone. Il centrocampista argentino, figlio del tecnico Diego, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio e, tra i vari temi trattati, ha ricordato la vittoria dello scudetto a Napoli del fratello Giovanni: "Sono stato a Napoli a trovarlo. Sono rimasto colpito perché lo amano tantissimo in Italia, per me è un grande giocatore.

Quando ha vinto lo Scudetto con il Napoli sono stato veramente felice per lui, ho visto i festeggiamenti in tutta la città ed erano veramente incredibili. La città è impazzita, tutto si è trasformato. Si è meritato tutto questo. So come lavora tutti i giorni e gli sforzi che ha fatto negli anni per raggiungere questo livello. E poi quando vado lì… il cibo non è niente male! Pasta, pizza…".