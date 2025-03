"Giuntoli farà di tutto per Osimhen-Conte!", Sabatini replica ad Auriemma: "Con quali soldi?"

Acceso dibattito tra i giornalisti Sandro Sabatini e Raffaele Auriemma sull’operato di Cristiano Giuntoli alla Juventus ai microfoni di Radio Cusano.

Qual è il futuro di Cristiano Giuntoli? Auriemma sicuro: "Alla Juventus! Lui farà l’impossibile per prendere nell’ordine Victor Osimhen e Antonio Conte".

Interviene Sabatini: “E come li paga?”. Auriemma risponde: “Deve vendere Vlahovic! La sua valutazione è scesa? Ma ci sarà qualche altro calciatore, Giuntoli è bravissimo a venderli i giocatori. Forse non tutti li indovina, ma a venderli forse è il migliore di tutti”.

Sabatini replica: “A venderli sarà anche bravo, ma ha venduto Hujsen a 15mln, adesso ne vale 60, lo vogliono il Manchester e il Real Madrid. Al Napoli vendeva bene, alla Juventus per ora non ha né comprato, né venduto bene”.

Auriemma incalza: “I soldi della Champions arriveranno o no?”. Sabatini risponde: “Sono già stati impegnati dai pagamenti pluriennali, ha fatto un mercato da 250mln! Ma non l’ha pagati in contanti”.

Auriemma non ci sta: “Ma questa è una follia quella che stai dicendo! La Juve per i prossimi tre anni non può spendere, ma stiamo scherzando?”.

Sabatini replica: “Il quadro non è come dici tu Raffaele, che bastano i soldi della Champions. Ma poi è meglio prendere Osimhen e vendere Yildiz? Cioè questo è il progetto Giuntoli per la Juventus? Quindi la maglia numero 10 a Yildiz, il nuovo Del Piero, la Juve dei giovani e la costruzione del futuro, che sta facendo Giuntoli? Se non ha fatto questo, non ha fatto gli acquisti, non ha fatto le cessioni, ma che sta facendo?”.