Giuntoli su Dybala: "Abbiamo parlato con gli agenti e capito che per entrambi non era un'opportunità"

Conferenza stampa in casa Napoli per il ds, Cristiano Giuntoli, dove ha chiarito anche il mancato arrivo di Paulo Dybala e non solo

Conferenza stampa in casa Napoli per il ds, Cristiano Giuntoli, dove ha chiarito anche il mancato arrivo di Paulo Dybala e non solo: “Sono passati dieci giorni da quando vi ho parlato di opportunità. Col passare del tempo pensavamo potesse essere un'opportunità. Ci abbiamo parlato, con i suoi agenti e non con lui, ma abbiamo capito che per noi non era un'opportunità e probabilmente l'ha capito anche lui, che noi non lo siamo per lui"

In alternativa a Dybala, l'opzione Deulofeu è un'opportunità? Il Napoli cerca un sottopunta?

"Il mister vuole fare il 4-3-3, è stato chiaro. Dybala se era un'opportunità potevamo prenderla, ma voleva dire tatticamente snaturare l'idea del mister e ciò che abbiamo in testa noi. Quindi noi non ci stiamo pensando. Ma il mercato riserva opportunità, siamo pronti a valutare e leggere le situazioni che ci possono venire addosso".