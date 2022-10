Graziani ammette: “Da romanista dico che la vittoria del Napoli è strameritata”

“Vittoria strameritata”. Ciccio Graziani è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv.



“Da romanista dico che il Napoli ha ottenuto una vittoria strameritata, ha messo in campo identità e ha avuto più occasioni, se c’era bisogno di dare un’ulteriore prova di concretezza, il Napoli l’ha data all’Olimpico. Forse il tanto agonismo in campo ha condizionato la partita frenando i giocatori ma gli azzurri hanno meritato di vincere, la Roma non ha mai tirato in porta.

Il gol di Osimhen? Semplicemente straordinario, anche se forse c’è la responsabilità di Smalling, che peraltro ha fatto una buona partita. Devo dire però che l’attaccante nigeriano poco prima s’era già mangiato un gol ma si è rifatto con una rete di rara bellezza.

Spalletti fa bene a ricordare che siamo ad ottobre, i campionati si vincono da marzo in poi, c’è una sosta in vista e non sappiamo che benefici potrà portare. Quel che è certo è che il Napoli sarà assoluto protagonista, la squadra è una seria candidata allo scudetto.

La Champions? L’importante sarà arrivare primi, sia per la soddisfazione di tutta la squadra sia perché, poi, si potrebbero evitare le cosiddette big. Ora c’è possibilità di fare un mini turnover e fare esperienza, ci sono molti spunti positivi in questo momento e il Napoli dovrà farne tesoro senza mai abbassare la guardia”.