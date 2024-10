Graziani bacchetta Conte: “Conferenza post Milan tristissima, sembrava gli fosse morto il gatto”

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha vinto a San Siro, ma sembrava che a Conte fosse morto il gatto. Ho visto un’intervista di una tristezza assoluta. Va bene l’umiltà, ma dopo una gara come questa m’aspetto una conferenza stampa serena e sorridente, invece m’è sembrata cupa e s’è poggiato su problematiche che non c’entrano.

Il Napoli è ripartito con la consapevolezza di migliorare la scorsa stagione, è stato fatto un grandissimo mercato e sono arrivati calciatori importanti. C’era da rivitalizzare quei giocatori che l’anno scorso davano il 30%. E’ giusto che Conte non parli di scudetto, ma deve ammettere che oggi il Napoli è la squadra più forte della Serie A. Ho sempre detto che questo Napoli o arriva primo o al massimo arriva secondo. Kvaratskhelia? E’ da due anni che s’aspetta il rinnovo. Un presidente saggio doveva discutere il rinnovo di Kvaratskhelia già l’anno scorso. La società deve lavorare in anticipo su certe strategie di squadra”.