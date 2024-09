Graziani: "Natan? Mi arrabbiai quando il Napoli lo prese. C'era già Buongiorno..."

L'ex centravanti del Torino e della nazionale, Ciccio Graziani, ha parlato di Lukaku nel suo intervento a Radio Marte.

"Lukaku era l'unico in grado di sostituire Osimhen, conosce l'allenatore e i compagni sono felici del suo arrivo. E' un vero leader, in campo e fuori. Il Napoli è una squadra nuova, c'è più educazione ed entusiasmo, più voglia di lavorare. Ha fatto male a Verona, ha sofferto a Cagliari ma meritando la vittoria, sabato la Juventus che ha dilagato in Champions, è un primo esame, si lavora per la laurea e per arrivare in fondo bisogna lavorare bene, a cominciare dalla gara di Torino.

Obiettivo? Il Napoli è molto forte, mi piacciono moltissimo Mc Tominay e Gilmour, non avere le coppe è un forse più un problema per la tifoseria e la società, ma per il campionato è un grande vantaggio: le coppe ti portano via almeno 4-5 punti, tra infortuni e affaticamenti muscolari. Le mie sensazioni sono positive.

Cambio di modulo? Direi di sì, 4-3-3 o 4-2-3-1, Antonio non è un integralista, potremo vedere il Napoli cambiare sistema di gioco, per ora si gioca con la difesa a tre ed è anche giusto, ma prima o poi mi aspetto qualche novità. Buongiorno? Quando il Napoli prese Natan mi arrabbiai: avevo già fatto il nome di Buongiorno, è arrivato in azzurro con un anno di ritardo, tra lui e Calafiori scelgo l'ex granata, senza ombra di dubbio. Buongiorno sarà un pilastro del Napoli e della Nazionale".