Graziani prende in giro Sarri: "Con me alla guida avrebbe vinto da qualche giornata..."

Intervenuto a Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato del finale di campionato, soffermandosi in particolare sulla lotta scudetto: "Ricordo tante gare in cui l'Inter si è fatta riprendere in partite quasi vinte e con avversarie alla portata, ha perso per strada punti importantissimi che oggi avrebbero fatto la differenza. Il Lecce era partito per salvarsi e sta lottando. Alla Spal non è riuscito il miracolo, i tifosi del Brescia hanno contestato ma sapevano che avrebbero dovuto soffrire per la salvezza". Vincere non è mai facile, con quella squadra l'avessero data a me lo scudetto avrei vinto con qualche giornata di anticipo; io la Juve l'ho vista soffrire quasi con tutte, comprese Brescia e Spal. Una squadra con quella qualità non deve accadere che soffra sempre o quasi: con Sassuolo e Atalanta è stata dominata. La Juve ha rivinto lo scudetto meritatamente ma quest'anno quasi per inerzia, per errori degli avversari".