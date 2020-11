Graziani: "Se il Napoli finisse a pari punti come si farebbe col 3-0 a tavolino? E' impensabile!"

Francesco Graziani, ex attaccante e allenatore, ha commentato i temi della Serie A nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un campionato anomalo, può succedere di tutto. La Juventus senza quel 3-0 a tavolino avrebbe gli stessi punti di Sampdoria e Cagliari. E' vero che avrebbero una partita in meno, ma è col Napoli e può succedere di tutto. Non giocare quella partita è una sconfitta per tutto il calcio italiano, il risultato deve venire dal campo. Il Napoli senza punto di penalizzazione sarebbe proprio dietro al Milan. Ma se a fine stagione il Napoli dovesse arrivare a pari punti con una squadra e venisse penalizzata dal 3-0 a tavolino e dal punto di penalizzazione? E' impensabile".