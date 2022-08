Graziani sicuro: “Kvara è un capolavoro di Giuntoli, non farà rimpiangere Insigne”

L’ex attaccante della Nazionale, Ciccio Graziani, è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

"Kvara è un capolavoro di Giuntoli”. L’ex attaccante della Nazionale, Ciccio Graziani, è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: "Kvara? Ero a Dimaro, l’ho visto da bordocampo e spesso parlavo con Giuntoli. Cristiano mi diceva di guardarlo con attenzione, dopo il secondo allenamento gli ho detto che aveva compiuto un capolavoro. Il ragazzo ha corsa, piede, si sacrifica, secondo me non farà rimpiangere Insigne".