Graziani: "Sono molto curioso di vedere Conte al Napoli"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciccio Graziani, intervistato in esclusiva da TMW, ha parlato - direttamente da Pitti uomo a Firenze - del valzer delle panchine che c'è in Italia: "C'è um movimento incredibile di panchine. Ci sarà tanta curiosità di vedere cosa succederà. C'è il rientro di Conte in Italia e tanti giovani, poi Vanoli e Baroni che si stanno accasando in realtà importanti. C'è tanta curiosità per il prossimo anno".

Chi ti incuriosisce di più?

"Conte al Napoli e vorrei vedere Vanoli al Toro, sperando che abbia quel pizzico di fortuna che gli permetta di fare una buona stagione".