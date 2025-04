Graziani sullo scudetto: "Il Napoli ha un vantaggio, ma punterei un euro sull'Inter"

vedi letture

Francesco Graziani, ex attaccante di Torino, Fiorentina, Roma e Udinese, a margine dell'evento Un campione per amico, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, esprimendosi così sulla lotta scudetto: "Bisogna stare sempre sul pezzo, non ci si può rilassare un secondo, anche perché le partite diminuiscono e ogni gara può diventare determinante, nel bene e nel male. Ci sono 8 sfide tutte da giocare, un campionato così è straordinario, non ce lo aspettavamo e siamo felici di poter assistere a una stagione bellissima".

L'Inter gioca tante partite, può essere uno svantaggio?

"Il Napoli ha questo vantaggio, può lavorare settimanalmente senza avere distrazioni di nessun altro tipo. L'Inter gioca molto di più e i pericoli sono gli affaticamenti muscolari, l'aspetto psicologico, l'infortunio che può essere determinato da un episodio... L'Inter è comunque favorita, ha la squadra più forte, però è chiaro che le competizioni infrasettimanali tolgono un po' di energie ai nerazzurri. Bisognerà capire se il Napoli sarà bravo ad approfittarne. Vedremo un finale straordinario, ma se dovessi puntare un euro scommetterei sull'Inter".

La rincorsa Champions è possibile per la Roma anche senza Dybala?

"È sempre possibile, anche se la sua assenza è pesante. Vedremo se gli altri componenti della squadra riusciranno a sopperire al meglio all'assenza di un giocatore che è uno dei pochi che può inventare la giocata che ti fa vincere la partita ed è chiaro che quando non c'è uno così un po' di penalizza. La Roma però è diventata un collettivo, oggi ci sono autostima, entusiasmo e passione. Forse la partita di domenica è proprio quella più giusta: affrontare oggi la Juventus ti fa capire se le motivazioni per arrivare il più in alto possibile si mantengono o si sciolgono. Vedremo".

Si aspettava un Kean così?

"Ha trovato casa, l'ambiente ideale, che gli vuole bene. Tutti lo stimano, ha trovato il suo habitat, speriamo che si mantenga a questo livello, sta facendo qualcosa di straordinario quest'anno. La prima volta che lo vidi giocare con la Juve a 18 anni dissi che avevano trovato il centravanti per i prossimi 10 anni. Poi non è stato così, un po' per colpa sua, un po' forse perché è stato gestito male. Ora si è ritrovato, speriamo continui a fare così bene per la Fiorentina e per la Nazionale".