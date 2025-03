Gregucci: “Se l’Inter elimina il Bayern, può lasciare qualcosa in campionato al Napoli”

L’allenatore ed ex collaboratore di Mancini alla Fiorentina, Angelo Gregucci, ha parlato a Radio Firenzeviola durante 'Palla al centro': "Simone Inzaghi si merita la panchina d'oro per quanto fatto con l'Inter. Non è molto mediatico ma il suo lavoro nasce dall'esperienza fatta con la Lazio e dal rapporto con lo staff. Gli auguro e penso, anche se non lo dirà mai, che spera di vincere la coppa dalle grandi orecchie.

Se batte il Bayern Monaco secondo me ottiene molta autostima e poi potrebbe davvero puntarci, con il rischio di lasciare qualcosa in campionato in favore del Napoli. Per quanto riguarda le posizioni europee, c'è una lotta fratricida tra club che hanno bisogno dei soldi della Champions per i bilanci. A volte è molto più pericoloso arrivare quinti che secondi, ballano 50 milioni".