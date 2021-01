Guerini elogia Gattuso: "E' un grande, faccio il tifo per lui"

Vincenzo Guerini, doppio ex di Napoli e Fiorentina ed ex club manager viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Gattuso è un grande. E’ stato un giocatore, è stato protagonista a livello mondiale e quindi ha esperienza delle dinamiche dello spogliatoio. Se ha ritenuto giusto di non far allenare la squadra e di portarla a pranzo, ha fatto benissimo. Si è meritato tutto quello che ha fatto nella carriera ottenendolo con sudore e lacrime, per questo tifo per lui.

Critiche eccessive? Il Napoli è in corsa su tutti i fronti, e in questa annata così stressante non è roba da poco. Quante volte può succedere di perdere una partita come contro lo Spezia? Bisogna avere calma e sangue freddo, non credo che l’obiettivo del Napoli sia vincere il campionato, ma arrivare in Champions, e per questo sono in corsa. Sono stati bravissimi a trovare Osimhen, mi aveva impressionato nelle prime giornate di campionato, al primo anno in Italia ha fatto ammattire le difese avversarie.

Napoli-Fiorentina? Domenica è una partita nella quale in Napoli cercherà il dominio col possesso palla, mentre la Fiorentina, che sta uscendo da un incubo, per natura non può barricarsi indietro. Potrebbe quindi anche uscire una gara spettacolare”.