Guido Clemente di San Luca: “Conte prototipo del nemico che abbiamo combattuto per anni”

vedi letture

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Guido Clemente di San Luca

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all’Università della Campania Luigi Vanvitelli: “Conte? Dobbiamo distinguere il racconto dei media dall’umore profondo della città. Non è vero che tutta la città è dalla parte di Conte. Molti sono perplessi su questa formazione culturale che non ci appartiene, questa juventinizzazione. Io non voglio vincere a tutti i costi, io voglio vincere rimanendo me stesso. Se il prezzo da pagare per vincere è diventare uguale a quelli che ho sempre combattuto… non lo voglio pagare questo prezzo. Comunque la conferenza è stata positiva ma ho interrogativi sul modulo.

Alla domanda tra risultatisti e giochisti, lui sdegnosamente ha detto che non accetta queste classificazioni, le ripudia e per lui conta solo la vittoria. Dunque è un risultatista. Sicuramente è una persona seria, rigorosa e intellettualmente onesta, però viene da una formazione culturale diversa. Non parlo del tifo e neanche della persona, che sia juventino non mi interessa, faccio riferimento ad un modello culturale. Per me la vittoria è importante insieme alla bellezza e alla legalità, se non c’è questo non sono felice di vincere. E invece c’è questo racconto mediatico unanime: Conte come salvatore della patria, è ovvio che dopo la passata stagione tutto ti sembra meglio ma se vai ad indagare nel profondo la storia è diversa. Sono convinto che se quattro o cinque mesi fa avessimo chiesto un giudizio su Conte ai napoletani, avrebbero detto di tutto! Perché è stato l’archetipo del nemico che abbiamo combattuto per anni”.