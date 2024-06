Hermoso, l'esperto della Liga: “Profilo ideale per il Napoli, sarebbe un super colpo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Lorenzo Del Papa, telecronista de LaLiga per DAZN

© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Lorenzo Del Papa, telecronista de LaLiga per DAZN: “Hermoso? Sono un suo grandissimo fan. Ha esperienza, ma è ancora giovane. Il problema è l’ingaggio, senza contare le commissioni, ma aggiungerebbe tantissimo al Napoli. Con Conte ritroverebbe tanto del temperamento del Cholo Simeone, sarebbe il tassello ideale per la difesa del Napoli. Nei periodi migliori dell’Atletico Madrid è stato una sorta di play basso e di valore aggiunto, quindi al Napoli farebbe grandissime cose. Sarebbe un super colpo”.