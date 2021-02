Hugo Maradona: "Bellissimo ricordo a Granada, corsi anche per Diego e Lalo"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Hugo Maradona. Il fratello del Pibe de Oro ha raccontato l’amichevole che si tenne a Granada nella quale giocarono per l’unica volta tutti e tre insieme i fratelli Maradona: “Una serata bellissima perché tutta la mia famiglia anche i miei genitori si è ritrovata lì per quella partita e aiutare mio fratello Lalo per quella nuova esperienza. Io in quella gara non segnai perché correvo anche per i miei fratelli che giocavano in attacco e segnarono.

Granada-Napoli? Bisogna stare attenti, loro sono molto pericolosi in contropiede e hanno due attaccanti molto veloci. Il Napoli ha la forza per ribaltare il risultato, poi nel calcio dipende da come ti svegli il giorno della partita.

Gattuso? Non lo conosco, a volte non capisco come posiziona i giocatori in campo ma mi piace la sua grinta. Spero che il Napoli possa qualificarci.

Rapporti col Napoli? Vado a Castel Volturno ogni due, tre anni per vedere qualche allenamento. Ho buoni rapporti con Insigne e Koulibay, in passato ho parlato con Benitez e Sarri".