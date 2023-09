Bobo Tv, Adani: "Garcia sembra parlare con le parole di ADL"

Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex difensore e attuale opinonista Lele Adani ha dichiarato

Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex difensore e attuale opinionista Lele Adani ha dichiarato: "Il Napoli adesso per me è una squadra forte ma loro stessi quando giocano non si ritrovano per niente rispetto al passato. Lo dico, Lobotka è un giocatore normale. Col Bologna ha fatto solo il 51% di possesso palla, sembrava avesse giocato bene solo perché il Bologna si difendeva. Ma prima quando una squadra si difendeva il Napoli faceva 25 tiri a tempo. Kvaratskhelia mentre punta e comincia a ondeggiare è come se avesse meno autostima e gli scappa il pallone, viene chiuso.

Lo scorso anno non soffriva il raddoppio che di solito è un vantaggio per chi ha palla quando dribbli. Ora Kvara non ha più quella magia per dribblare e tirare in porta. Poi sulla comunicazione, sembra che Garcia comunichi usando le parole del presidente. Io non so chi ha rifiutato la panchina del Napoli, ma mi sembra che i patti siano stati: stravolgiamo quello che c'è stato perché la squadra l'ho fatta io e io posso vincere anche in altro modo e infatti Garcia dice che la squadra non deve dipendere da un solo giocatore e guarda caso Garcia punta su altri giocatori come Raspadori che non giocavano con Spalletti".