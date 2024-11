CdM, Cuozzo: "Pessimista per il Maradona a Euro 2032, il Comune non ha i soldi"

Paolo Cuozzo, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La preoccupazione che registriamo noi giornalisti è la stessa che ha il Ministro Abodi che ieri ha lanciato un allarme per gli stadi italiani che non sono paragonabili a quelli delle altre nazioni. Non dimentichiamo che l’Italia avrebbe potuto accogliere da sola gli Europei del 2032, ma ci si rese conto che l’Italia non era nelle condizione di avere dieci strutture e si scese a cinque.

Si sa che Roma, Milano e Torino saranno convocate e poi servirà sicuramente una città del sud. Napoli non ha confronti e paragoni rispetto alle altre città del Mezzogiorno anche perchè ha un club forte a livello europeo. La situazione Maradona è bloccata, sono molto pessimista perchè dalle parole di Abodi esce fuori che l’operazione dev’essere fatta da enti pubblici ed il Comune di Napoli non ha la capacità economica di investire su uno stadio. Ieri il Ministro ha dato una linea che fa capire qual è il punto di caduta, cioè quella della creazione di un fondo che non sarà perduto”.