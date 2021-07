CdS, Barbano sul rinnovo di Insigne: "Il Napoli fa il duro per due motivi"

Nel corso di 'Radio Goal', Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del rinnovo di Lorenzo Insigne: "Il Napoli sta facendo un po’ il duro col capitano perché è convinto che ha troppi motivi per non lasciare Napoli e poi c’è la difficoltà, per via della pandemia, di trovare un compratore che possa offrire un ingaggio superiore al giocatore. Certo la strategia del club è un po’ sparagnina con la proposta al ribasso dell’ingaggio, credo che le parti debbano a breve incontrarsi. Insigne così come Verratti hanno dato una cifra unica al gioco dell’Italia, la differenza si è vista quando sono usciti nella finale con l’Inghilterra. Insigne non è un giocatore comunque, negli ultimi 5 anni non esiste un altro giocatore che ha avuto la sua stessa continuità in cifra di gol e assist. In Italia ci sono stipendi più alti di quello di Insigne e questi giocatori che guadagnano queste cifre non si avvicinano minimamente al suo livello. Un giocatore, che ha un rapporto affettivo con la squadra che l’ha cresciuto, non può essere messo alla porta perché non si trova un accordo".