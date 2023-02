Cds, Giordano: "ADL a cena ha parlato solo di un regalo per lo scudetto"

"Spalletti? Ha grandissimi meriti e credo che il destino debba risarcire qualcosa a questo allenatore che avrebbe meritato già di vincere".

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli Sempre': “La crescita di Osimhen? Ennesima dimostrazione del lavoro di Spalletti, appartiene a lui un miglioramento così dirompente. Il primo Victor era comunque un gioiello ma grezzo, e quindi complimenti a Giuntoli e a De Laurentiis per averlo preso. L’intero Napoli ha canalizzato il suo talento nel modo giusto, anche ammorbidendo la sua esuberanza. L’altra sera nella cena con la squadra, da quello che so, De Laurentiis ha parlato solo di un regalo per lo scudetto. Non penso, tuttavia, che 100mila euro in più o in meno cambiano la vita di un giocatore. Questi ragazzi credo che, non avendo mai vinto lo scudetto, vogliono innanzitutto vincerlo. Vogliono assaporare una gioia del genere, vivere le emozioni che hanno vissuto quelli del 1987, intendono provare quella felicità che Careca di recente ha descritto ricordando quanto accadde 33 anni fa… Poi è giusto anche pensare alle soddisfazioni economiche.