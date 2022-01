Cds, Giordano: "Ho intervistato Mertens, per le cose che ha detto uno così me lo tengo stretto"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport: “Ho intervistato Dries Mertens e domani uscirà sul giornale. Per il rinnovo è un discorso anagrafico, tattico e sentimentale, ma dico una cosa. Per il modo in cui ha parlato oggi, per le cose che ha detto e per come le ha dette uno come Mertens me lo tengo stretto”.