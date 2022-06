CdS, Giordano ironizza: “Koulibaly piace alla Juve? Anche a me piacciono le Porsche”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista del “Corriere dello Sport” Antonio Giordano

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista del “Corriere dello Sport” Antonio Giordano: “Koulibaly alla Juventus? A me non risulta, ma se gli altri pensano di sì e hanno informazioni è giusto che lo facciano. Ci sta che Koulibaly piaccia a tutti, anche a me piace la nuova Porsche. Spalletti ha detto che sarà difficile rientrare tra le prime quattro, ma credo che lo dicano tutti perché sarà difficile più di quest’anno. A me il livello di comunicazione di De Laurentiis non è mai piaciuto, anche se ognuno fa quello che gli pare. Qualunque cosa dica rischia di non piacere, quindi credo che anche un po’ di preconcetto rischia di esserci. Deulofeu? Ha dimostrato ad Udine di saper fare tante cose, ma in un contesto diverso”.