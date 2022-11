Cds, Giordano: "Osimhen via in estate? Newcastle già era pronto con 100mln..."

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte: "Il silenzio di De Laurentiis? E’ giusto che il presidente lasci che il campo sia l'unico dispensatore di emozioni. Io, però, devo sottolineare che dal punto di vista strategico in passato il Napoli ha fatto sempre bene in base a quelle che erano le proprie possibilità ma con una strategia economica e societaria abbastanza ragguardevole. Certo se conta solo vincere nell'analisi siamo perdenti ma per me non conta solo vincere. Chi ha premiato Osimhen con il Global Soccer Awards ha intravisto prospettive devastanti. È un premio alla forza del giocatore, alla capacità di imporsi nonostante non sia stato un anno pieno di gol; ne ha fatti il giusto. Ma rappresenta anche un premio alla politica societaria, alla lungimiranza. Da quando c'è Spalletti, poi, la crescita di Osimhen è diventata impressionante da punto di vista tattico e tecnico. Ora è il centravanti che ha smesso di giocare esclusivamente per se stesso, ha pulito molto la tecnica di base, è diventato altruista, si spende per la squadra.