CdS, Giordano sull'accoglienza per Sarri: “Fischi di pancia, ma qualche applauso se lo merita"

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato del ritorno di Maurizio Sarri al Maradona per la sfida di stasera tra la sua Lazio e il Napoli: "Sul comandante Sarri restano due correnti di pensiero. C'è chi non si stacca ancora da quel Napoli di una bellezza sconvolgente con lui in panchina e chi invece non gli perdona il passaggio alla Juventus. Le scelte professionali non sono mai semplici da fare.

Accoglienza del Maradona? Credo che di pancia qualche fischio se lo prenda e che qualche applauso se lo meriti"