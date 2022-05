Cds, Maglie: “Spalletti o Mou? Meglio il toscano, Conference premio di consolazione"

"Bisogna prendere il campionato di quest’anno come un tirocinio per il prossimo, dove il Napoli potrà ancora competere per lo scudetto".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Maglie, giornalista de il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Mi dispiace tanto che vada via Insigne, chiunque ama il calcio ama quei giocatori capaci di fare una giocata anche se sono un po’ discontinui. Avrei preferito che avesse fatto un’altra scelta, perché non è a fine carriera e il campionato dove andrà a giocare non è di alto livello.

Spalletti? E’ giusto che continui, credo che riuscirà a sistemare ulteriormente il Napoli. Bisogna prendere il campionato di quest’anno come un tirocinio per il prossimo, dove il Napoli potrà ancora competere per lo scudetto. In partenza non vedo squadre che prenderanno il Ronaldo di turno nella speranza di vincere tutto, credo che anche il prossimo ci saranno valori al vertice moto livellati. Vincerà chi ha tratto dal campionato precedente insegnamenti migliori.

Meglio la stagione di Mourinho o di Spalletti? A meno che non punti alla Champions il titolo più importante è lo scudetto. Chi compete per lo scudetto fino alla fine fa una stagione di alto livello, come ha fatto Spalletti. Non credo che la Conference League ti cambi la stagione, può essere solo un premio di consolazione che insegue Mourinho dopo non aver raggiunto la Champions in campionato. Quindi tra i due dico Spalletti”.