Cds, Maglie: “Tutti i problemi del Napoli sono iniziati a San Siro"

Antonio Maglie, giornalista de il Corriere dello Sport, ha ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E’ evidente che i problemi del Napoli riguardano una serie di assenze numerose, non è che i giocatori sono diventati tutti asini. Il Napoli deve stringere i denti e cercare di tirare il massimo da questa situazione, cercando di recuperare i calciatori non troppo in fretta. Meglio perdere qualche punto ora non schierando giocatori non totalmente recuperati che poi perderli per più tempo dopo. Si è giocato troppo e alle troppe partite si sono aggiunti troppi infortuni.

Milan-Napoli? A San Siro con l’Inter quella gara finì con un risultato immeritato, si poteva concludere in un’altra maniera senza che nessuno sollevasse critiche. Tutti i problemi del Napoli sono iniziati da quella partita a cominciare dall’infortunio di Osimhen. Poi è emersa l’importanza di Anguissa in mezzo al campo. Ora il Napoli affronta una squadra che ha avuto gli stessi problemi, Napoli e Milan sono due squadre che sono lì”.