CdS, Polverosi: “Vi spiego la differenza tra il Napoli e le altre squadre italiane”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport: “Quanto varrebbe la vittoria della Champions League per il Napoli? Io non sono un buon economo, i soldi non sono il mio pezzo forte, so che varrebbe tantissimo in termini sportivi e di entusiasmo. Ci sarebbe una festa enorme come quella che sta per arrivare. Ma se quella che sta per arrivare è abbastanza attesa da un po’ di tempo a questa parte, quella della Champions sarebbe ancora meglio perché inattesa. La differenza tra il Napoli e le altre in Italia è nella naturalezza.

Quando vedo il Napoli è naturale che faccia gol, quasi non si spreme, mentre per le altre è diverso. In Europa il Napoli può far valere l’effetto sorpresa come il Borussia Dortmund di Klopp. Come il primo Barcellona di Guardiola che fu sorprendente per il modo in cui attaccava e conduceva le partite, credo e spero che questo fattore qui possa avere un significato nella Champions del Napoli.