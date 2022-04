Dazn, Borja Valero: "A Empoli non è facile, ma Il Napoli ha il diritto di sognare"

Prima di Empoli-Napoli, l’ex calciatore Borja Valero è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Prima di Empoli-Napoli, l’ex calciatore Borja Valero è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Anche se l’Empoli non vince da tanto, la partita per il Napoli è difficile. Non è mai facile andare a fare una bella prestazione in casa dell’ Empoli. Dopo le ultime partite del Napoli che non sono state tra le migliori devono continuare a crederci. Sognare è gratis, hanno ottenuto il diritto di sognare ad inizio campionato e devono farlo anche oggi”.