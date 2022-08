Dazn, Budel: “Impressionato dal Napoli, partire senza i favori del pronostico aiuta tanto”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Budel, commentatore Dazn ex calciatore, tra le tante, di Empoli e Torino.



Quali sono le squadre maggiormente migliorate rispetto alla passata stagione?

"Il Napoli mi ha impressionato. Quest'anno se si vola basso, possono fare un grande campionato, e partire senza i favori del pronostico aiuta tanto. Juve? Hanno preso calciatori ampiamente in gradi di spostare gli equilibri in Serie A, nonostante siano in là con l'età".