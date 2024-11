Dazn, Ferrara: "Il Napoli resta in vetta, Conte ha mantenuto la promessa"

vedi letture

Ciro Ferrara a Dazn Serie A Show ha detto la sua dopo il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro che vede gli azzurri ancora in vetta alla classifica.

Ciro Ferrara a Dazn Serie A Show ha detto la sua dopo il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro che vede gli azzurri ancora in vetta alla classifica: "Il fatto di non avere le coppe è importante soprattutto per recuperare calciatori, ma Conte vuole giocare e rientrare nelle coppe. Il mister azzurro aveva detto che voleva restare in vetta dopo questa partita e ci è riuscito facendo una bella partita con grande solidità difensiva".