Dazn, Ferrara: "Vittoria meritata, prova confortante di Petagna. Insigne? Mi auguro una cosa"

L'ex azzurro Ciro Ferrara, è intervenuto ai microfoni di Dazn al triplice fischio di Napoli-Sampdoria: "Per il Napoli è una vittoria meritata. Gli attaccanti molte volte vengono giudicati solo in relazione alle reti che realizzano, mentre oggi Petagna, oltre al gol vittoria, ha creato spazi ed ha dato grande fastidio alla difesa della Samp. La sua prestazione è confortante per Spalletti. A parte Di Lorenzo e Insigne, in campo c'erano tutti calciatori che ad inizio campionato non erano considerati titolari".

Ghoulam? "E' stato costante ed anche in fase offensiva. E' stato sempre pericoloso con i cross che hanno messo in difficoltà i difensori doriani".

Insigne? "So quanto ci tiene in questo momento particolare a questa situazione e al suo Napoli. Belli gli appalusi del Maradona quando è uscito dopo l'infortunio. Spero che non diventi un tormentone, mi auguro possa essere realizzata una conferenza congiunta con De Laurentiis e Lorenzo. Sarebbe una ulteriore prova di maturità".