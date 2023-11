DAZN, il bordocampista: "Mazzarri urlava sempre una frase. Ecco cosa ha detto ad Elmas"

"Mazzarri è stato bravo nell'entrare nella testa dei suoi giocatori, dando fiducia a tutti e ritrovando le giuste motivazioni".

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Tommaso Turci, giornalista e bordocampista DAZN: "Mazzarri ha vissuto una gara molto tesa, con il ritorno sulla panchina del Napoli che ha fatto sentire piano piano la sua emozione. Si è fatto sentire molto da bordocampo con tutti i calciatori, voleva una squadra cattiva e dura nei contrasti. Anche ad Elmas, poco prima che entrasse, gli ha detto 'Fai quello che sai, però duro e cattivo', a testimoniare la grande serenità che Mazzarri è subito riuscito a dare alla squadra. Il feeling tra lui e i calciatori è già palpabile. Il gruppo è sempre stato solido, ma forse mancava di serenità ed entusiasmo con Garcia.

Mazzarri è stato bravo nell'entrare nella testa dei suoi giocatori, dando fiducia a tutti e ritrovando le giuste motivazioni. Il bacio di Kvara un po' lo dimostra, aveva bisogno solo di essere riacceso mentalmente. Vincere a Bergamo è complicato per chiunque, ma una rondine non fa primavera. L'inizio di stagione del Napoli è stato complicato e la difesa va ancora registrata al 100%. Se Mazzarri metterà tutto a posto, allora il Napoli può competere di nuovo per lo Scudetto. Ora ha una serie di partite complicate, ma la forza di Mazzarri dovrà essere dare serenità e coraggio a tutti anche nei momenti difficili. Napoli-Inter sarà uno spartiacque fondamentale della stagione".