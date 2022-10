Dazn, Marcolin: "Sorpreso dall'assenza di Mario Rui, è il regista della sinistra"

L’allenatore ed ex azzurro Dario Marcolin, presente negli studi di DAZN, parla così delle scelte di formazione di Spalletti nei partenopei.

L’allenatore ed ex azzurro Dario Marcolin, presente negli studi di DAZN, parla così delle scelte di formazione di Spalletti nei partenopei: “La sorpresa è che non giochi Mario Rui, è molto dello sviluppo del Napoli, il regista della fascia sinistra: dà i tempi di gioco e crossa bene. Olivera sta bene ma Rui è un colosso, non mi aspettavo questa mossa”.