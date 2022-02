Dazn, Marelli: "Marino? Caso chiuso. Gli anni in campo mi hanno insegnato l'autocontrollo”

Nel post-partita di Atalanta-Juventus il dg del club bergamasco Umberto Marino ha polemizzato a DAZN con l'analisi di Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per l'emittente. E a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato così l'episodio: "L'incidente l'ho chiuso subito. Nel post-partita a caldo si possono rilasciare dichiarazioni che non rispecchiano le proprie idee. Il dg si è lasciato andare ma non nutro alcun rancore, non è stato elegantissimo ma non me la sono presa. Tanti anni in campo mi hanno insegnato anche l'autocontrollo. Sono cose che capitano".