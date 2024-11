Dazn, Marelli sul rigore dell'Inter: "Mariani ha valutato, il VAR non può intervenire"

Luca Marelli, moviolista di DAZN, analizza così il rigore assegnato all'Inter contro il Napoli e sbagliato da Calhanoglu: "Il VAR in questi casi non può intervenire, Mariani l'ha valutato nella sua interezza. In verità però il calcio di rigore è molto leggero, non c'è niente più di una gamba esterna sul polpaccio di Dumfries. Credo che Mariani sia stato preso in contropiede dalla velocità e abbia valutato per il fallo".

"Il difensore cerca sempre di mettere la gamba per avvantaggiarsi, non lo fa in maniera fallosa", aggiunge dallo studio Massimo Ambrosini.